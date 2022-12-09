Bina yıkılırken yan apartmanın salonu delindi

BURSA'NIN Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyh Müftü mahallesinde 4 katlı bir binanın yıkım çalışmaları sırasında büyük panik yaşandı. Yıkım esnasında bitişikte bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin duvarında koca bir delik açıldı. Dairenin salon duvarının yıkılması ve apartmanın taşıyıcı kolonunun zarar görmesi sonucu büyük korku yaşandı. O esnada dairede kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yıkım çalışmaları bir süre durduruldu. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.