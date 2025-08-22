Haberler Yaşam Haberleri Bina yıkımı için getirilen TIR'ın üzerindeki iş makinesi otomobilin üzerine devrildi!
Giriş Tarihi: 22.8.2025 22:33 Son Güncelleme: 22.8.2025 23:13

İstanbul Küçükçekmece’de bina yıkımı için getirilen 47 tonluk iş makinesi TIR’ın yokuşta geri manevra yaptığı sırada kayarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken iş makinesi vinçle kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Olay, Tevfik Bey Mahallesi Doktor Ali Demir Caddesinde saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Mahallede kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımı için TIR'ın dorsesinde yüklü olan 47 tonluk iş makinesi manevra yaptığı sırada kayarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken 1 otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerini yaya ve araç trafiğine kapattı. Askıda kalan makine başka bir iş makinesi ve olay yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

