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Giriş Tarihi: 19.7.2022 21:03 Son Güncelleme: 19.7.2022 21:08

Kağıthane'de bir binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Kağıthane’de  4 katlı binanın giriş katında meydana gelen yangın korku ve panıge neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartman sakinleri panikle kendilerini sokağa attı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kağıthane’de bir binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Korkutan yangın, Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, apartmanın içinde yoğun duman oluştu.

Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkan dairenin boş olması nedeniyle, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Mahalle sakinleri evde bekar gençlerin oturduğunu yangının evde kimse yokken çıkmasının olası felaketi önlediğini söyledi.

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Kağıthane'de bir binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
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