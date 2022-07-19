Kağıthane’de bir binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Korkutan yangın, Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, apartmanın içinde yoğun duman oluştu.
Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkan dairenin boş olması nedeniyle, can kaybı ve yaralanma olmadı.
Mahalle sakinleri evde bekar gençlerin oturduğunu yangının evde kimse yokken çıkmasının olası felaketi önlediğini söyledi.