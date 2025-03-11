Binada çıkan yangında mahsur kalan 90 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Yangın, Fatih Mahallesi 1822 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde tek yaşayan Salih Polat'ı hareketsiz yatarken gördü. İtfaiye ekipleri Polat'ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polat ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.