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Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:21 Son Güncelleme: 11.3.2025 12:23

Binada çıkan yangında mahsur kalan 90 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar’da 4 katlı binanın giriş katındaki yangında mahsur kalan Salih Polat (90) itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra ambulansta hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Binada çıkan yangında mahsur kalan 90 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Yangın, Fatih Mahallesi 1822 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Daireden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde tek yaşayan Salih Polat'ı hareketsiz yatarken gördü. İtfaiye ekipleri Polat'ı evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polat ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.

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Binada çıkan yangında mahsur kalan 90 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
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