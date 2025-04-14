Binada meydana gelen çökme yüzünden yanındaki 2 katlı binada kapatıldı

Şişli İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta akşam 18.00 sıralarında 2 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Yapılan teknik kontrollerde de binanın boş olduğu tespit edildi.

Kısmi çökme meydana gelen binanın daha önce tehlike yarattığı gerekçesiyle boşaltıldığı ve meydana gelen çökme nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binanın sadece belirli bir bölümünde hasar oluştuğu görüldü.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer binada detaylı inceleme başlattı. Güvenlik tedbirleri nedeniyle çökme olan binanın yanında bulunan boş 2 katlı binanın da kapatıldığı öğrenildi.