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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Binadan düşen beton parçaları öldürdü

Binadan düşen beton parçaları öldürdü
İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzunay kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler binada inceleme yaptı.

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Binadan düşen beton parçaları öldürdü
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