MARTEST (Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi) Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sahada yarattığı etkileri araştırmak, bilgi edinmek ve gözlem yapmak üzere öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerden oluşan çalışma grubu 11 Şubat-18 Şubat tarihleri arasında depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından deprem bölgelerindeki faylanma, alt ve üst yapılarda meydana gelen hasarlar gibi deprem etkileri yerinde incelenerek, akademik çıktılardan 80 sayfalık bir rapor oluşturuldu.

YIKIMIN NEDENLERİ ARAŞTIRILDI

Göksun, Elbistan, Kahramanmaraş, Pazarcık, Gölbaşı (Adıyaman), Gaziantep, Nurdağı, Islahiye, Antakya, İskenderun ve Adana il/ilçe ve mahallerinde, Mw7.7 ve Mw7.6 depremlerinin merkezüstü başta olmak üzere, fay eğim, doğrultu ve yüzey kırığı gözlemleri, alt ve üst yapılarda hasar gözlemleri başta olmak üzere sıvılaşma, kaya düşmesi, boru hatlarında meydana gelen hasarlar, karayolu hasarları yerinde incelenerek değerlendirme yapıldı. Uydu ve drone görünlerinden elde edilen veriler ışığında kent merkezinde meydana gelen yıkımın nedenleri araştırıldı.

YAPI STOKUNUN ACİLEN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞART

Deprem sonrasında gerçekleştirilecek çalışmalarda çekirdek rol oynayacak ve araştırmalara yön verecek veriler ile ilgili akademisyenlerin değerlendirmelerinde şu ifadeler yer aldı: "Afet yönetimi konusu ülke olarak geliştirilmesi gereken hususlardan biri olmaya devam etmektedir. Özellikle yıkımın fazla olduğu bu gibi afetler ve hava şartlarının olumsuz olduğu ilk günler dahil olmak üzere planların ayrıntılı olarak ele alınması ivedilik arz etmektedir. 1999 depremleri sonrasındaki gözlemlere benzer şekilde bu depremler de mevcut yapı stokunun durumunu acı bir şekilde göstermiştir. Binalar olmaması gereken bir şekilde toptan göçmüş veya çok ağır hasar görmüş, bunun sonucunda yüksek seviyede can kaybı meydana gelmiştir. Bu da ülkemizde yüksek siskmik tehlikeye maruz diğer şehirlerimizde aynı sonucun yaşanmaması için yapı stokunun acilen değerlendirilmesinin şart olduğunu göstermiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İVEDİLİKLE HAYATA GEÇMELİ

Yapı stokunun öncelikler belirlenerek iyileştirilmesi ve yapıların depreme dirençli hale getirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm dahil bütün alternatiflerin devlet desteği ile ivedilikle hayata geçirilmesi önem kazanmaktadır. Yüksek risk altındaki yapı stokumuz için bir an önce Göçmenin Önlenmesi, Can Güvenliği' performans seviyesinin sağlanmasının gerekliliği çok açıktır. Deprem öncesi yapılacak bu tür iyileştirmeler ve destekler deprem sonrasında hem can hem de mal kaybını azaltacak, ülkeye fayda getirecek zorunluluklar olarak değerlendirilmelidir. Fay hatlarıyla kesişen veya şiddetli sarsıntı etkisiyle pek çok alt yapı sistemi ciddi hasarlar almıştır. Örneğin, yollardaki hasarlar ulaşımı ve yardımların erişmesini etkilemiştir. Doğal gaz

boru hatları gibi sistemlerde meydana gelen hasarlar gaz, elektrik, su gibi toplum için hayati önemi olan unsurların dağıtımını durdurmuştur. Bu sistemlerin daha esnek bir yapıyla ve alternatifler de göz önüne alınarak gözden geçirilmesi bir sonraki depremlere hazırlık açısından

hayati önem taşımaktadır.

ZEMİN VE YAPI ETKİLEŞİM SORUNLARI

Zemin problemleri ile zemin-yapı etkileşimi sorunları deprem bölgesinin çoğunda gözlemlenmiştir. İskenderun ve Gölbaşı gibi yerleşim bölgelerinde sıvılaşma gibi zemin problemleri ve bunun sonucunda yapısal hasarlar öne çıkmıştır. Bazı bölgelerde ise alüvyel zeminlerin tasarımda uygun şekilde göz önüne alınmadığı ve neticesinde hasarların belli alanlara yoğunlaşması gibi sorunlar dikkat çekmiştir. Gözlemlenen hasarların ne kadarının

zemin şartlarının göz ardı edilmesinden veya uygun şekilde değerlendirilmemesinden kaynaklandığı önümüzdeki süreçte ayrıntılı çalışmalarla ortaya çıkarılacaktır.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANIMI

Arama-kurtarma çalışmaları esnasında canları kurtarma telaşıyla bazı güvenlik tedbirlerinin göz ardı edildiği gözlemlenmiştir. Örneğin, tozların yoğun olduğu bölgelerde maske kullanımının ihmal edilmesi gibi. Güvenlik tedbirlerini de sağlayarak aynı hızda arama kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Uydu görüntülerinin kullanımının ve paylaşımının daha etkili ve hızlı bir şekilde devreye sokulmasının arama kurtarmanın öne çıktığı ilk başlangıç dahil tüm aşamalar için kritik önemi ortaya çıkmıştır. Bölgede telekomünikasyon iletişimi ile ilgili ciddi problemler rapor edilmiştir. Bu problemlerin önemli bir kısmı baz istasyonlarını taşıyan yapıların hasar görmesi ve sonucunda baz istasyonlarının kaybedilmesine bağlanmıştır. Baz istasyon yerleri ve konumları belirlenirken elektronik değerlendirmelerin yanında depremsel etkilerin de göz önüne alınması gerekliliği bu büyük afetle tekrar ortaya çıkmıştır.

ELDE EDİLEN BİLGİLER PAYLAŞILABİLMELİ

Endüstriyel tesislerde yapının özelliklerine bağlı olarak farklı yapısal hasarlar gözlemlendi. Bazı yapısal hasarların hızlı bir şekilde onarılıp tesisin hazır olabileceği görülmesine rağmen meydana gelen yapısal olmayan ve ekipman hasarlarının tesislerin tekrar faaliyete geçmesinin önünde önemli bir problem teşkil ettiği tespit edildi. Bu gözlemler de endüstriyel tesislerin depreme hazırlık çalışmalarında bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Üniversiteler ile belediyeler ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirlikleri, araştırma ve uygulamaların arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması çalışmalarının daha da hızlandırılması gerekmektedir. Deprem sonrasında tüm aşamalarda elde edilen veri ve bilgiler kurumlar ve araştırmacılar arasında rahatlıkla paylaşılabilmeli, çıkarılacak derslerin bilimsel çerçeveye oturtulup gerek Türkiye'de gerek dünyada depreme hazırlık çalışmalarında kullanılmasına zemin hazırlanmalıdır.