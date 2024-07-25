Binaların balkonları çöküyor yapılar SOS veriyor

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Altıntepsi Mahallesi, Şair Baki Sokakta bulunan 48 yıllık 3 katlı binada saat 17.20 sıralarında 32'inci katın balkonu büyük bir gürültüyle çökerken alt katın balkon kısmında da hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. bina belediye ekiplerince tahliye edildi.

Binanın 1976 yılında yapıldığını belirten bina sahibi Aytaç Uçar, "Oturuyorduk birden bire tak diye arka balkon çöktü. 1976 yılında yapıldı bina. Binaya depremde geldiler baktılar hiçbir sorun çıkmadı. İnşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu. Temelden 6-7 parmak fark var. Yan taraftaki inşaatın mühendisini çağırdık. Bakın adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler ne bir şey yaptılar. Geldiler bir sıva çektiler başka bir şey yapmadılar. Bir balkon, bir de alt kattaki çökmeden dolayı yanlarda kırılma falan oldu başka bir şey yok" şeklinde konuştu.