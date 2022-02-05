Binali Yıldırım: Zonguldak doğal gazıyla Türkiye’yi ısıtacak

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak Şehir Meydanı'nda, Zonguldak-Kilimli yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Aralarında maden işçilerinin de olduğu vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, "Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi Zonguldak doğal gazıyla Türkiye'yi, milleti ısıtacak. Zonguldak'ta yerli gazımız inşallah 2023'te kullanıma sunulacak. İşte Zonguldak böyle bir şehir, hem üretiyor hem de ülkemizin geleceğine, kalkınmasına katkı sağlıyor. Zonguldak'ta çok önemli bir projeyi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayata geçirdik. Birçok proje hayata geçti. Ama Filyos Projesi kalbidir. Çok karşı çıktılar, engel olmaya çalıştılar. Ancak dedik ki, 'inat da bir murattır', bu projeyi gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Filyos ve endüstri bölgesi sadece Zonguldak'ın değil, Bartın'ın, Karabük'ün de dünyaya açılan kapısı niteliğindedir. Akdeniz'den dünyanın bütün ülkelerine, Filyos'tan İç Anadolu, Ege ve bütün Orta Doğu'ya ticaretin ve üretimin merkezi Filyos'tan çok yoğun bir şekilde lojistik hizmetler yapılacak. Böylece Zonguldak, tekrar bir parlayan yıldız gibi ülkemizin lokomotif illerinin başında gelmeye devam edecek. Biz emeğin ve alın terinin diyarı Zonguldak'ı seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Ekonomimize değer katan bu güzel şehrimizi daha da geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son 3 yılda 12 bakanlığımızın, il özel idaremizin, belediyelerimizin yaptığı tam 84 eserin toplu açılışını yapıyoruz. Bunların tutarı 3,5 milyar lira" dedi.