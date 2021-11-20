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Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:12 Son Güncelleme: 20.11.2021 16:29

Binali Yıldırım'dan Yeni Zigana Tüneli'ne inceleme

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Binali Yıldırım’dan Yeni Zigana Tüneli’ne inceleme

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Ankara'dan hava yoluyla Trabzon'a gelen Ak Parti Genel başkanvekili Binali Yıldırım, kara yoluyla Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli şantiye alanına geçti. Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

2017 yılında Başbakanlık döneminde Yeni Zigana tünelinin temelini atan Ak parti Genel başkanvekili Binali Yıldırım'ın Yeni Zigana Tüneli inşaatı ziyaretine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve diğer yetkililer katıldı.

Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatının şantiyesinde bulunan tünelin 3 boyutlu maket ve görsellerini inceleyen Yıldırım, tünelin yapımıyla ilgili olarak yetkilerinden bilgi aldı. Binali Yıldırım, daha sonra beraberindekilerle birlikte ziyaretlerde bulunmak üzere Gümüşhane iline geçti.

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Binali Yıldırım'dan Yeni Zigana Tüneli'ne inceleme
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