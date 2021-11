"Binali Yıldırım'la fotoğrafımı paylaştığım için İBB işten attı"

İBB'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Yaman, Yıldırım ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca İBB yönetimi tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. 2015'te girdiği işinden haksız yere çıkarıldığını kaydeden Yaman, işten çıkarmaya bahane üretmek için sağlık raporunun sahte olduğu yalanına sarılan İBB'ye tepki gösterirken "Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek adına işime dört elle sarıldım. Seçim çalışmalarında, 'İşine düzgün bakan kimseye dokunmayacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na buradan soruyorum. Ben mesai saatleri içinde görevimi aslanlar gibi yerine getirmişsem, mesai sonrası benim özel hayatım, siyasi görüşüm, yaptığım paylaşım neden beni işimden olmama vesile oldu" diye sordu. İşten çıkarıldıktan sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte memleketi Adıyaman'a dönmek zorunda kalan Yaman, yaşadığı sıkıntıları SABAH'a anlattı. İşte iddiaları:

"İŞİME DÖRT ELLE SARILDIM"

2015'te İBB İstanbul Güvenlik A.Ş.'de güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek adına işime dört elle sarıldım. Birçok insanın olduğu gibi benim de gönül verdiğim bir siyasi parti var. Bunu sosyal medya hesaplarımda sürekli yaptığım paylaşımlarımla herkes iyi bilir. Ayrıca Küçükçekmece AK Parti Mahalle Tanıtım Medya Başkanlığı ve Mahalle Seçim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu süre zarfında güvenlik işimi hiçbir zaman aksatmadım. Siyasi ortamda siyaset, iş ortamında iş olarak her zaman işime dört elle sarıldım.

"O FOTOĞRAFI BÜYÜK GURURLA PAYLAŞTIM"

Ben şimdiye kadar kimseyi siyasi görüşü nedeniyle yadırgamadım, eleştirmedim, hor görmedim. Gerek partideki görevimiz icabı, gerekse de güvenlik görevlisi olmamız münasebetiyle zaman zaman bakan, milletvekili veya AK Partili bir büyüğümüzle denk geldiğimizde birlikte çektiğimiz fotoğraflarımızı sosyal medyada paylaşım yaptım. Son olarak İBB başkan adayı olan olan eski Başbakanımız Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yaptığı bir anda denk geldik ve kendisine başarı dileklerimizi iletip o günün anısına birlikte fotoğraf çektik. Ben de ülkemizin başbakanı olan, AK Parti'ye yıllarını veren bir büyüğümüzle çekmiş olduğum fotoğrafı büyük bir gururla sosyal medya hesabımda paylaştım.

MOBBİNG, SÜRGÜN VE SAHTE RAPOR İDDİASI

Birkaç gün sonra birileri tarafından şikayet edilmiş olmalıyım ki hiçbir sebep gösterilmeden öncelikle uyarı mahiyetli görev yerimde değişiklik yaptılar. Amirlerimize benim için her yer aynıdır, nerede görev verirseniz yaparım diyerek yeni görev yerim olan Sirkeci'de tramvay hattında görev yapmaya başladım. Onlar benden tepki beklerken ben tepki göstermeyince bu kez 45 gün sonra beni açığa aldılar. Neden açığa alındığımı sorduğumda Nisan 2020'de yaşamış olduğum bir rahatsızlıktan dolayı almış olduğum doktor raporunun sahte olduğunu iddia edip, Haziran 2020'de beni resmen işten attılar.

"İMAMOĞLU'NA SORUYORUM..."

Sen AK Partilisin, siyasilerle, milletvekilleriyle, AK Partililerle ve son olarak Binali Yıldırım ile fotoğraf çekip paylaşım yapıyorsun, seni bu yüzden işten atıyoruz diyemediler, bir kılıf bulup bu şekilde beni işimden ettiler. Madem benim aldığım rapor sahte ise nisanda alınan raporun üzerinden 3 ay geçmiş, 3 ay boyunca rapor düzgündü de bir anda bu rapor nasıl sahte oldu anlamadım. Seçim çalışmalarında 'İşine düzgün bakan kimseye dokunmayacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na buradan soruyorum. Ben mesai saatleri içinde görevimi aslanlar gibi yerine getirmişsem, mesai sonrası benim özel hayatım, siyasi görüşüm, yaptığım paylaşım neden beni işimden olmama vesile oldu. Ben sadece fotoğraf paylaşımı yaptım, Binali Yıldırım iyi, Ekrem İmamoğlu kötü diye bir şey yazmadım. Belediye içinde binlerce kişi çalışıyor ve her birinin farklı farklı siyasi görüşleri var. O zaman her belediye başkanı değiştiğinde kendi görüşünden olmayan herkesi bir şekilde işten çıkarsınlar. Ben hukuksal anlamda her türlü mücadeleyi vermeye başladım. İnşallah yakın bir zamanda sonuçlanır ve işime geri dönerim.

MEMLEKETİNE DÖNDÜ

İşten çıkarılmamın ardından memleketim Adıyaman'a döndüm. Evliyim ve 2 kızım var. İşten çıkarılınca ailece hayatımız alt üst oldu. Büyük sıkıntılar yaşadık. Adıyaman'a dönerek mahkeme sonucuna kadar memleketimde yaşamaya karar verdik. Henüz bir iş bulamadım. Büyüklerimden de yardım bekliyorum.