Binanın 7’nci katından araç üzerine düşüp öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesinde mesai arkadaşlarıyla birlikte 8 katlı bir binaya cam balkon takmak için gelen Enes K, binanın 7'nci katındaki balkonda çalışmaya başladı. Montaj sırasında balkonun duvarına çıkan Enes K, bir süre sonra aniden dengesini kaybetti.

Düşmemek için balkona montajlanan ray sistemine tutunmak isteyen talihsiz işçi rayların yamulmasıyla birlikte 7'nci kattan aşağı düştü. O sırada aşağıda bulunan bir ticari aracın üstüne düşen genç kanlar içinde kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hemen müdahale ettiği Enes K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.