Binanın bodrum katında çıkan yangın can aldı

Yangın gece saat 04.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde çıktı. İş yerinin karton ve atık malzemelerin toplandığı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmek için müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri o sırada iş yerinde olan Ertaş Ağıl'ı bulunduğu yerden çıkardı. Dumandan etkilenen Ağıl, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi tedavisine başlanan Ağıl, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ağıl'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Aksaray'a götürüldü.