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Giriş Tarihi: 24.12.2022 20:28 Son Güncelleme: 24.12.2022 20:32

Binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Kağıthane'de 5 katlı binan çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Zaman zaman tüp patlamasının yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Binanın çatısı alev alev yandı

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Has Sokak'ta bulunan binanın çatısında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısı alev alev yanmaya başladı. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan çatı yangınına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.İtfaiye ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çatı yangını kontrol altına alındı.

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Binanın çatısı alev alev yandı
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