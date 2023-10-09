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Giriş Tarihi: 9.10.2023 11:59 Son Güncelleme: 9.10.2023 12:08

Binanın çatısı alev alev yandı

Beyoğlu'nda 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında binanın çatısında hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Binanın çatısı alev alev yandı

Beyoğlu Changir Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında çıkan yangında, Akyol Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın çatısını sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredekiler de itfaiye ekiplerine yardım etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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Binanın çatısı alev alev yandı
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