Binanın girişindeki merdiven çöktü Binadaki çatlaklar korkutuyor

Zafer Mahallesi'nde bir sokakta dün gece saatlerinde 39 yıllık 2 katlı binanın girişinde bulunan merdiven büyük bir gürültüyle çöktü. Komşularının da uyarısıyla dışarıya çıkan İbrahim Akdoğan ve babası merdivenin çöktüğünü gördü. Binada oturan baba ve oğlu binaya, yıkılan merdivenlere basarak girmek zorunda kalıyor.

İstanbul'da 26 Eylül 2019'da yaşanan 5,8 şiddetindeki son depremde binanın taşıyıcı kolonlarında da çatlaklar oluştuğunu belirten İbrahim Akdoğan, "Bizim binadan sesler geldi, komşularda bizi uyardı. 'Binanız yıkılıyor' dediler bize. Babam bizi çağardı. Gelip baktık binanın girişindeki merdivenler yıkılmış. Son yaşanan İstanbul depreminde de binanın kolonları çatladı. Annem vefat ettikten sonra babam ve ben yaşıyoruz.

Bahçelievler Belediyesinin bize yardım etmesini istiyoruz. Ben yetimim, bizim maddi durumumuz yok. Sağlam bir binada oturmak istiyoruz. Bu bina çok riskli. Şu an risk altındayız. Geceleri korkuyoruz, yatamıyoruz. Geceleri nöbet tutmaya başladık. Ne olacağı belli değil, aniden yıkılabilir" diye konuştu.