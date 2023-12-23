Binanın önünde temizlik görevlisi el bombası buldu

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde, temizlik görevlileri, pimi takılı el bombası buldu. Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve çevresi güvenlik şeridi ile kapatılıp el bombası inceleme altına alındı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese gelerek bulunan pimi üzerindeki el bombasını etkisiz hale getirmek için bomba imha ekipleri kontrollü şekilde alarak merkeze götürdü. Bombanın olay yerinden alınmasının ardından bölge yaya trafiğine açıldı.