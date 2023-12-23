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Giriş Tarihi: 23.12.2023 18:21 Son Güncelleme: 23.12.2023 20:05

Binanın önünde temizlik görevlisi el bombası buldu

İstanbul Büyükçekmece’de bir apartmanın önünde temizlik görevlisi tarafından pimi takılı vaziyette bir el bombası bulundu. El bombası, yapılan incelemenin ardından bomba imha ekipleri tarafından el bombası kontrol altına alındı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Binanın önünde temizlik görevlisi el bombası buldu

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde, temizlik görevlileri, pimi takılı el bombası buldu. Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve çevresi güvenlik şeridi ile kapatılıp el bombası inceleme altına alındı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese gelerek bulunan pimi üzerindeki el bombasını etkisiz hale getirmek için bomba imha ekipleri kontrollü şekilde alarak merkeze götürdü. Bombanın olay yerinden alınmasının ardından bölge yaya trafiğine açıldı.

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Binanın önünde temizlik görevlisi el bombası buldu
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