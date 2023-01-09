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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:16 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:20

Binayı benzin dökerek böyle kundakladı! Kısa sürede yakaladılar

İstanbul’da bir binanın girişini bidonla benzin dökerek ateşe veren ve kundaklayan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Binayı benzin dökerek böyle kundakladı! Kısa sürede yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Kundaklama" olayı 4 Ocak Çarşamba gecesi saat 04.10 sıralarında Bağcılar İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında çıkan yangınla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı S.A. (20) isimli kişinin bina girişine bidonla benzin dökerek ve ateşe vererek gerçekleştirdiğini tespit etti.

O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. S.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, 17 suç kaydı bulunan ve "Hırsızlık" ile "Basit Yaralama" suçlarından arandığı ortaya çıkan S.A. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Binayı benzin dökerek böyle kundakladı! Kısa sürede yakaladılar
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