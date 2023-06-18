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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Binayı ilaçlayan baba ve oğlu tutuklandı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Binayı ilaçlayan baba ve oğlu tutuklandı
Ankara Keçiören'de bir apartmanda böcek ilaçlanması nedeniyle 2 kişinin ölümü, 10 kişinin zehirlenmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. İlaçlamayı yapan baba İ.Ç. ve üvey oğlu B.A. tutuklandı. İ.Ç. ifadesinde "Olay nedeniyle pişmanım. 3 gün süreyle evin kullanılmaması gerektiğini söyledim. Her yeri izole ettim, ilacın sızacağı bir alan yoktu" dedi. İlaçların satın alındığı dükkânın işletmecisi 2 kişi ile yabancı uyruklu bir kişi de ifadeye çağrıldı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, dün yaptıkları ölçümde apartmandaki kimyasal zehir oranının hâlâ çok yüksek olduğunu belirledi. Hastanede tedavisi süren 10 kişiden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Binayı ilaçlayan baba ve oğlu tutuklandı
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