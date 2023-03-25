Binayı kundakladı; yangını izlerken yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren kundaklama olayı Bağcılar İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi üzerinde bulunan bir binada gerçekleşti. Binanın, konut sahibinin oğlu U.B.D. tarafından kundaklandığı, söz konusu kişinin olayı gerçekleştirdiği esnada o anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladığı saptandı. Madde bağımlısı olan U.B.D., yangının gerçekleştiği cadde üzerinde çıkardığı yangını izlerken yakalanarak gözaltına alındı ve "Kundaklama" suçundan adliyeye sevk edildi.