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Giriş Tarihi: 7.4.2025 19:05 Son Güncelleme: 7.4.2025 21:55

Binayı saran alevler korku ve panik yarattı

İstanbul Fatih’te 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı binaya itfaiye ekipleri erken müdahalede bulununca yangın büyümeden söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Binayı saran alevler korku ve panik yarattı

Yangın, saat 22.15 sıralarında Silivrikapı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle daireden yükselmeye başlayan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında alt kata buluna daireye, duvarlardan su aktığı anlar bina sakinlerinin çektiği görüntülere yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Binayı saran alevler korku ve panik yarattı
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