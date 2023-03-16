‘Binbir surat’ 19 yıl kaçtı 12 gün hapis yattı

Bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken, müşterilerine boş dekont imzalattırıp zimmetine 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla 19 yıldır aranan Elbeyi Alemdağ (61), sürekli kılık değiştirdiği için 'binbir surat' lakabıyla tanınıyordu. Bankanın şikâyeti üzerine sanık Alemdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada yardım ettiği iddia edilen kardeşi S.A. 18 Kasım 2019'da beraat etmişti. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Alemdağ hakkında, 10 Şubat 2022'de zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi suçun basit mi, nitelikli zimmet mi olduğunun belirlenmesi için kararı bozdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, zaman aşımı süresi dolmak üzere olan dosyayla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evlerinde kaldığı, sahte kimlik kullandığı ve görüntüsünü sürekli değiştirdiği belirlendi.Polis, şüphelinin emekli maaşını farklı banka şubelerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Son olarak Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için banka şubeleri önünde önlem alındı. 6 Ocak'ta ATM'den parasını çekmeye çalışırken yakalanan Alemdağ tutuklandı.Mahkeme heyeti 17 Ocak'ta sanık hakkında 'banka zimmeti' suçundan dava açılmışsa da, suç tarihi nedeniyle zaman aşımı süresinin 15 yıl, uzamış zaman aşımının ise 22 yıl 6 ay olduğu için sürenin dolduğunu kaydetti. Mahkeme, atılı suçun durumu ve verilen kararı dikkate alarak mağduriyete sebebiyet verilmemesi açısından tahliyeye de hükmetti. Alemdağ 17 Ocak'ta tahliye edilirken, firari olarak 19 yıl geçirdikten sonra sadece 12 gününü cezaevinde geçirmiş oldu. DHA