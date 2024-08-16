Binbir surat hırsızlardan milyonluk vurgun

İstanbul Kartal'da geçen ay A.C.O. isimli kişinin evine giren iki kız arkadaş 5 milyon liralık ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Aynı kızlar bir süre sonra kılık değiştirerek T.K. isimli kadının evine girip 1 milyon lira değerinde Rolex saat ile 1500 dolar, 540 Euro ve 800 lirayı çaldılar. Gelen şikâyetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 60 suç kaydı olan Yıldız E. (20) ve 52 suç kaydı olan Nazar Ş. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.