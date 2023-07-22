Binbir surat Teyfik yine iş başında

Cumhurbaşkanı danışmanı, MİT'te personel, TBMM'de terzi, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi tanıtan bindir surat Teyfik T'nin kaldığı yerden dolandırıcılığa devam ettiği ortaya çıktı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen 6 mağdur, Teyfik T'nin kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Kendisini genel olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı ve kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi olarak tanıtan Teyfik T'nin elini kolunu sallayarak önemli kamu kurum ve kuruluşlarına girdiği, buralarda görüntü verdiği ve siyasilerle çektirdiği fotoğraflarla birçok kişiyi dolandırdı. Bu da yetmezmiş gibi Teyfik T, "Bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diyerek sosyal medya hesabından bu fotoğrafları paylaşarak insanlara güven aşıladığı görüldü.
Dolandırıcılık, yaralama, iftira, hakaret gibi çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Teyfik T. kendisini Cumhurbaşkanı Danışmanı, MİT personeli, TBMM'de terzi veya kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili olarak tanıtarak işe aldırma, tayin, kamu kurumlarında iş takibi adı altında 6 kişiyi daha ağına düşürerek dolandırdığı ortaya çıktı.
DOLANDIRICI ÇAM BALI İLE ZEYTİNYAĞI İSTEDİ
Binbir surat Teyfik T'nin tayin talebinde bulunan kişiye randevu vererek Ankara'ya davet etti. Telefon üzerinden ön görüşme gerçekleştiren dolandırıcı, tayin işlemleri için para isterken Muğla'dan gelecek olan mağdurdan çam balı ile zeytinyağı da istedi. Ankara'da görüşme gerçekleştiren ikili tayin işlemlerini konuşurken ürünleri teslim etti. Dolandırıcı, inandırıcılığını artırmak için siyasilerle çektirdiği fotoğrafları gösterdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş takibi yaptırmak isteyen kişi ile görüşen Teyfik T, kendisini Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak tanıttı. Aynı şekilde kurumlarda çektirdiği fotoğrafları gösterirken Cumhurbaşkanı ile hafta da bir gün baş başa 2 saat görüşme gerçekleştirdiği anlattı.
DOLANDIRDIĞI KİŞİDEN BORÇ PARA İSTEDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terzi olarak çalıştığını söyleyen Teyfik T'nin mecliste kendisine gelen milletvekilleri ile yakın olduğunu ve işe aldırma konusunda yardımcı olabileceğini anlattığı ortaya çıktı. İş takibi yaptığı kişiyi önce dolandırıp sonrasında ise borç para istediği belirlendi.
OSMANİYE'DE GÖZALTINA ALINDI
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çalışmalarını tamamlamasının ardından Teyfik T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Osmaniye'de olduğu tespit edilen Teyfik T. gözaltına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ev hapsine çarptırıldı.