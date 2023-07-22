Binbir surat Teyfik yine iş başında

Cumhurbaşkanı danışmanı, MİT'te personel, TBMM'de terzi, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi tanıtan bindir surat Teyfik T'nin kaldığı yerden dolandırıcılığa devam ettiği ortaya çıktı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen 6 mağdur, Teyfik T'nin kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Kendisini genel olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı ve kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi olarak tanıtan Teyfik T'nin elini kolunu sallayarak önemli kamu kurum ve kuruluşlarına girdiği, buralarda görüntü verdiği ve siyasilerle çektirdiği fotoğraflarla birçok kişiyi dolandırdı. Bu da yetmezmiş gibi Teyfik T, "Bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diyerek sosyal medya hesabından bu fotoğrafları paylaşarak insanlara güven aşıladığı görüldü.