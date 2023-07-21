Binbir surat Teyfik yine işbaşında

Kendini cumhurbaşkanı danışmanı, MİT personeli, TBMM'de terzi veya kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan Teyfik T. kaldığı yerden devam ediyor.SABAH'ın geçen yıl yaptığı haberle ortaya çıkardığı dolandırıcılık olayının başrolündeki Tevfik T.'nin çeşitli suçlardan sabıkası bulunuyor. Teyfik T.'nin yine kendini kamu çalışanı ya da kamuda tanıdıkları varmış gibi göstererek işe aldırma, tayin, kamu kurumlarında iş takibi adı altında 6 kişiyi daha ağına düşürdüğü belirlendi.İddiaya göre Teyfik T. geçtiğimiz günlerde tayin hayali kuran Muğla'daki bir kişiye Ankara'da randevu verdi. Telefon üzerinden ön görüşme yapan dolandırıcı, tayin işlemleri için para isterken mağdurdan gelirken çam balı ve zeytinyağı getirmesini de istedi. Dolandırıcı, inandırıcılığını artırmak için siyasilerle çektirdiği fotoğrafları da gösterdi. Teyfik T., iş takibi yaptırmak isteyen başka bir kişiye ise cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu, Cumhurbaşkanı ile her hafta 2 saat baş başa görüştüğünü anlatıp fotoğraflarla da bunu inandırıcı kıldı. Teyfik T.'nin dolandırdığı bu mağdurdan daha sonra borç para istediği de ortaya çıktı. Başka bir vatandaşa ise TBMM'de terzi olduğunu söyleyen Teyfik T., milletvekilleri ile yakın olduğunu ve işe alımda yardımcı olabileceğini ileri sürdü.Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çalışmalarının ardından Teyfik T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Osmaniye'de gözaltına alınan Teyfik T. sevk edildiği mahkemece ev hapsine mahkûm edildi.