Binden fazla kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

Bazı vatandaşlar, 23 Haziran gece saatlerinden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayeti ile Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Bu sayı gün içerisinde de artarak devam etti. Aralarında çocuklarında olduğu binden fazla kişi aynı şikayetlerle acil servise başvurunca yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar yakın ilçelerdeki hastanelere yönlendirildi. Vakalarla yapılan görüşmelerde herhangi bir toplu yemek organizasyonuna katılmadıkları belirlendi. Bunun üzerine belirtilerin içme suyundan kaynaklanması ihtimaline karşın, vatandaşlara hazır su tüketmeleri konusunda anonslar yapıldı. Aralarında çocuklarında olduğu bazı hastaların takibinin hastanede yapıldığı ancak herhangi ciddi bir problemlerinin olmadığı belirtildi.

HASTANEDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, binden fazla kişinin ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, bu nedenle başka hastanelere yönlendirildiğini, başvuran hastalarda ise herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı belirtildi. Vatandaşlar 38 dereceyi geçen ateş, kanlı dışkılama ve yeme içmede tamamen kesilmeye neden olacak bulantı kusma hallerinde acil servise başvurmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca 2 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaş üstü hastalar, bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalığı olanlar, diyabet, böbrek, kalp yetmezliği olan hastalar öncelikli olup bu gruplar dışındaki hastaların kendilerini evde takip etmeleri önemlidir denildi.

SU NUMUNELERİ ALINDI

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "İlçemizde görülen ishal vakalarının artması dolayısıyla ilgili kurumlarımızla görüşülmüş olup bu vakaların sebeplerini İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve KOSKI ile işbirliği içerinde araştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte ilçe merkezimizin kullandığı Çaltepesi ve Kuğulu suları ile kırsal mahallelerimizin kullandığı su kaynaklarından numuneler alınmış olup analizleri yapılmış, sonuçların çıkması beklenmektedir" ifadelerini kullanıldı.