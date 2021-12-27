Bindiği oyuncak hayatını kararttı

İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki Azra Çakır 2 yıl önce Kağıthane'deki bir etkinlik alanında bindiği oyuncağın kurbanı oldu. Ayağını oyuncağa kaptıran Çakır'ın kalça kemiği yerinden çıkarken kalça kemiğine platin takıldı. 2019'da okulunun düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında belediye tiyatrosuna gittiğini söyleyen Çakır, olayın tiyatroyu beklerken yan alana kurulan etkinlik bölgesinde meydana geldiğini anlattı. İkinci ameliyatını olan Azra'nın bacağından platin çıkarıldı ama yeniden yatağa mahkûm kaldı. Dilek YAMAN DEMİR / SABAH