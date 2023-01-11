Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti

AMELİYATA ALINDI

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.

Polis, şüpheli Hüseyin Şahin'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Şahin'in emniyetteki işlemleri sürerken, taksiciler, konvoy yapıp saldırıyı protesto etti.