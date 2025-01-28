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Giriş Tarihi: 28.1.2025 15:49 Son Güncelleme: 28.1.2025 15:50

Bingöl Havalimanı Nerede? Bingöl Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Bingöl Türkiye’nin doğusunda yer alan doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir şehirdir. Doğal alanları, kaplıcaları ve kültürel zenginlikleri ile Bingöl’ün hava yoluyla ulaşım imkânı sunan Bingöl Havalimanı sayesinde potansiyelini artıracağı düşünülmektedir. Bingöl Havalimanı nerede ve Bingöl Havaalanı nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları ise bu şehri ziyaret etmek isteyenlerin merak ettiği noktalardır.

Bingöl Havalimanı Nerede? Bingöl Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğundan Asur medeniyetine kadar pek çok uygarlığın hükmü altına giren Doğu Anadolu şehirlerimizden biri Bingöl'dür. Kiğı Kalesi gibi tarihi yapıları ve Zağ Mağaraları, aynı zamanda kaplıcaları ile öne çıkan bu şehre havayoluyla ulaşmak mümkündür. Kente seyahat planı yapanlar tarafından Bingöl Havalimanı nerede ve Bingöl Havaalanı nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları sorulmaktadır.

Bingöl Havalimanı Nerede?

Bingöl Havalimanı 2013 yılında hizmete açılmış olup, modern altyapısı ve gelişmiş hizmetleriyle şehre gelen yolcuların konforlu bir seyahat deneyimi yaşamasını sağlamaktadır. Adını bulunduğu şehirden alan havalimanı Bingöl'ün merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Çeltiksuyu köyü yakınlarında yer almaktadır. Havalimanının bu konumu hem şehir merkezine hem de çevre ilçelere kolay ulaşım imkânı sunmaktadır.

Bingöl Havalimanı yıllık yolcu kapasitesi ve modern terminal binasıyla dikkat çeker. İç hat uçuşlarına hizmet veren bu havalimanı özellikle doğu illerine yapılan seyahatlerde tercih edilen bir noktadır.

Bingöl Havaalanı'na Nasıl Gidilir?

Bingöl Havalimanı'na ulaşım için çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Şehir merkezinden havalimanına toplu taşıma araçları, taksi ya da özel araçla ulaşım sağlanabilir. Bingöl'ün merkezinden kalkan minibüsler yolcuları havalimanına hızlı ve ekonomik bir şekilde taşımaktadır.

Özel araçla seyahat etmeyi arzulayanlar için ise Bingöl Havalimanı'na giden yollar oldukça iyi durumdadır. Şehir merkezinden D300 kara yolu takip edilerek Çeltiksuyu köyü yönüne ilerlenir. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk sonunda havalimanına ulaşmak mümkündür. Ayrıca havalimanı çevresinde yolcuların araçlarını park edebileceği geniş bir otopark alanı da mevcuttur.

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Bingöl Havalimanı Nerede? Bingöl Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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