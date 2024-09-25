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Giriş Tarihi: 25.9.2024 10:21 Son Güncelleme: 25.9.2024 10:40

Bingöl merkezli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl merkezli düzenlenen "KUYU-28" operasyonu kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 58 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda Bingöl’de 6 şüpheli gözaltına alındı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl merkezli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık suçundan 178 ayrı UYAP kaydı ve 56 yakalama kararı bulunan 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yurtdışında bulunan 1 şüpheli hakkında aranma kaydı oluşturulurken, 4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Cezaevindeki şüphelilerin ifadeleri SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla alınarak işlemleri sürdürülmektedir.

Bingöl'deki operasyon kapsamında toplam 10 kişiye adli işlem uygulanırken, yurtdışında olan 1 şüpheli için aranma kaydı oluşturulmuştur. Yetkililer, şüphelilerle ilgili adli tahkikatların devam ettiğini ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirtti.

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Bingöl merkezli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
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