Bingöl merkezli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık suçundan 178 ayrı UYAP kaydı ve 56 yakalama kararı bulunan 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yurtdışında bulunan 1 şüpheli hakkında aranma kaydı oluşturulurken, 4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Cezaevindeki şüphelilerin ifadeleri SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla alınarak işlemleri sürdürülmektedir.

Bingöl'deki operasyon kapsamında toplam 10 kişiye adli işlem uygulanırken, yurtdışında olan 1 şüpheli için aranma kaydı oluşturulmuştur. Yetkililer, şüphelilerle ilgili adli tahkikatların devam ettiğini ve suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini belirtti.