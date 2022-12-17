Haberler Yaşam Haberleri Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.12.2022 00:03 Son Güncelleme: 17.12.2022 00:18

Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si, 14 Aralık'ta Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hâkimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı...
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Son dakika | Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın: İşletme sahibi 'Dükkanımı AVM yaktı' dedi!
SON DAKİKA | Milyonların gözü burada! Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA