Bingöl’de çığ düştü; aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yenisu köyünde Canlı, dün akşam evden ayrıldıktan sonra havanın kararmasına rağmen eve dönmedi. İhbarın alınmasının ardından yapılan çalışmalar sonucu, 150 metrekarelik bir alanda çığ düştüğü tespit edildi. Bunun üzerine arama ve emniyet tedbirleri amacıyla bölgeye AFAD, İHH ve SAR ekiplerinden oluşan 30 kişilik ekip ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan köpek timleri, yer altı görüntüleme cihazı, 32 jandarma personeli ve 73 güvenlik korucusu görevlendirildi. İHA'nın da destek verdiği arama çalışmalarına sabah saatlerinde destek ekiplerinin de katılımıyla 143 kişilik bir ekiple aramalara devam etmektedir

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bildiğiniz gibi Ekrem Canlı vatandaşımız kaybolduğu ihbarı ile dün 20.12'de 112'ye bir çağrı düştü. Bunun üzerine Genç Yenisu köyüne geldik. Köye geldiğimizde bir çığ olduğu anlaşıldı. Dün ekiplerimiz buraya gelip, gece saat 02.30'a kadar çalışmalara devam etti. Soğuk, donma ve kötü hava nedeniyle çalışmalara ara verdik. Sabah saat 06.00 gibi faaliyetlerimize tekrar başladık. Vali Yardımcılarımız, Genç Kaymakamımız, Genç Belediye Başkanımız, AFAD Müdürümüz, Jandarma Komutanımızla beraber yine Kiğı Belediye Başkanımız da buradalar. Ekrem kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı" dedi.