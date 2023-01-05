Bingöl ve Diyarbakır’daki ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 21 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 36 şüpheliye yönelik kentte ve Diyarbakır'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK MİKTARDA ESRAR, HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerinde yapılan aramalarda 74 kilo 25 gram esrar, 6 bin 182 kök Hint keneviri, 5 kilo 8 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 269 bin TL, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 menşeyi tespit edilemeyen piyade tüfeği, çeşitli çaplarda 111 fişek, 14 cep telefonu, 17 sim kart, 6 hafıza kartı ele geçirildi.
15 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şüphelilerin de yakalanmasına çalışılıyor