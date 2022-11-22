Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de 1 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 22.11.2022 15:14 Son Güncelleme: 22.11.2022 15:18

Bingöl'de 1 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de dur ihtarına uymayarak kaçan araç takip sonrasında durdurulan araç içinde, 1 kilo 18 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 1 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik istihbarı bilgiler neticesinde; temin edilen uyuşturucu maddeleri Bingöl iline getirebileceği değerlendirilen şüpheli bir araç Bingöl-Genç- Yayla Köyü mevkiinde durdurulmaya çalışılmış, ancak araç dur ihtarına uymayarak Genç istikametine kaçmış ve araç içerisinde dışarıya poşet atıldığı tespit edilerek yapılan takip ile Yayla Köyü yol ayrımında araç durdurulmuştur. Yapılan kontrollerde araç içerisinde ve yol kenarında şeffaf naylon poşet içerisinde 1 kilo 18 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

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Bingöl'de 1 kilo 18 gram uyuşturucu ele geçirildi
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