Bingöl’de 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imalatı ile ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, 19,75 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Aynı operasyonda, Karşılıksız Yararlanma suçundan bir şahıs ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şahıs olmak üzere toplamda iki kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.