Bingöl’de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl- Elazığ karayolunda meydana gelen kazada Muhammet Emin Aydın idaresindeki yavru balık yüklü kamyonet, Reşit Polat'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada Muhammet Emin Aydın ve Reşit Polat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kamyondaki yavru balıklar cihaz aracılığıyla başka bir kamyona nakledildi.