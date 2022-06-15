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Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:13 Son Güncelleme: 15.6.2022 11:52

Bingöl'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı. Kazada Muhammet Emin Aydın ve Reşit Polat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bingöl- Elazığ karayolunda meydana gelen kazada Muhammet Emin Aydın idaresindeki yavru balık yüklü kamyonet, Reşit Polat'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazada Muhammet Emin Aydın ve Reşit Polat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kamyondaki yavru balıklar cihaz aracılığıyla başka bir kamyona nakledildi.

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Bingöl'de iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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