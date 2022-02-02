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Giriş Tarihi: 2.2.2022 16:26 Son Güncelleme: 2.2.2022 16:34

Bingöl’de 3 çocuğun üzerine kar kütlesi düştü

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 3 çocuğun üzerine kar kütlesi düştü

Bingöl’ün Genç ilçesinde 3 kız çocuğun üzerine kar kütlesi düştü. Genç devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 2’si Bingöl’e sevk edildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Genç ilçesi Kültür Mahallesi Petrol Mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Berma Bingöl (13), Eylül Bingöl (17), Zeynep Yılmaz (15) yaşlarında 3 kız çocuğu yolda yürürken çatıdan düşen kar kütlelerin altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan Berma Bingöl taburcu edilirken diğer Eylül Bingöl ile Zeynep Yılmaz Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayda bir iş yerinin de tabelası zarar gördü.

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Bingöl’de 3 çocuğun üzerine kar kütlesi düştü
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