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Giriş Tarihi: 9.10.2021 14:19 Son Güncelleme: 9.10.2021 14:46

Bingöl’de 3 günde 171 kilogram uyuşturucu yakalandı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 3 günde 171 kilogram uyuşturucu yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında il Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda son 3 günde 171 kilogram uyuşturucu maddesi ve silah ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ve çeşitli silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 06-08 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlarda 9 ayrı ev ve 8 farklı noktada toplam; 136 kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

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Bingöl’de 3 günde 171 kilogram uyuşturucu yakalandı
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