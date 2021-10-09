Bingöl’de 3 günde 171 kilogram uyuşturucu yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ve çeşitli silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 06-08 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlarda 9 ayrı ev ve 8 farklı noktada toplam; 136 kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.