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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:31 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:44

Bingöl’de 3 odalı sığınak ele geçirildi

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 3 odalı sığınak ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında Jandarma Komutanlığı EREN-KIŞ 6 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında Bölücü terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 29 Kasım 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında EREN-KIŞ-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 3 odalı 1 sığınakta; 20 kilogram amonyum nitrat, 10 adet av tüfeği fişeği, 19 adet mutfak tüpü, 8 adet piknik tüpü, 32 adet pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

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Bingöl’de 3 odalı sığınak ele geçirildi
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