Bingöl’de 3 odalı sığınak ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 29 Kasım 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında EREN-KIŞ-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 3 odalı 1 sığınakta; 20 kilogram amonyum nitrat, 10 adet av tüfeği fişeği, 19 adet mutfak tüpü, 8 adet piknik tüpü, 32 adet pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.