Bingöl’de 31 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı

Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu köyü mevkiinde, 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp araçtan indirilen 33 asker kırsalda şehit edildi. Şehit askerlerin anısına, 31 yıl önce saldırının yapıldığı Bingöl-Elazığ karayolunun 13'üncü kilometresindeki Anıttepe'de temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. 33 şehit, olayın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ve bölge halkı da anmaya katıldı.

Duaların ardından şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bırakıldı. Törende konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bugün, 31 yıl önce şehadet mertebesine ulaşan 33 fidanımızın, elleri kınalı 33 ana kuzumuzun aziz hatırasını yâd etmek için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle, 24 Mayıs 1993 yılında bu bölgede PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen sivil kıyafetli ve silahsız 33 askerimizi, 33 Mehmetçiğimizi rahmetle anıyor ve şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu vesileyle, ezan, bayrak, vatan gibi değerlerimiz adına hayatlarını feda eden ve ülkemizin hür ve bağımsız bir şekilde ayakta durmasını sağlayan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.