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Giriş Tarihi: 21.1.2022 14:41 Son Güncelleme: 21.1.2022 15:20

Bingöl’de 5 saat süren zorlu mücadeleyle UMKE hastaya ulaştı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de 5 saat süren zorlu mücadeleyle UMKE hastaya ulaştı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan 47 yaşındaki kadın hasta için UMKE ekipleri 5 saatlik süren uğraşlar sonucu hastaneye yetiştirildi.

Bingöl'de salı gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne kar ve tipi nedeniyle 2 gündür ulaşıma kapanan köyde ikamet eden ve kanama şüphesi bulunan 47 yaşındaki Selma Teymuroğlu'nun ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Köy yolunun kapalı olmasından dolayı harekete geçen Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), tam paletli ambulans ile yola çıktı. Yoğun tipi altında yaklaşık 5 saat süren uğraşlar sonucu hasta kadın, yolda bekleyen ambulansa bindirilerek, Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.

UMKE 'ye teşekkür eden hasta yakını Hakki Teymuroğlu, "İki gündür yolumuz kapalı. Allah razı olsun paletli ambulans geldi yolumuz açıldı. Hastamızı Karlıova'ya götürdük" dedi.

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Bingöl’de 5 saat süren zorlu mücadeleyle UMKE hastaya ulaştı
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