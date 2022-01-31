Bingöl’de 66 yaşındaki kadın 6 saat sonra hastaneye yetiştirildi

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Sancak beledi Sudüğünü köyü elmaçayır mezrasının yolu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Köyde ikamet eden 66 yaşındaki karın ağırsı nedeniyle Fikrimce Tutaş'ın rahatsızlanması üzerine, ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ancak köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olması, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini (UMKE) harekete geçirdi. Tam paletli ambulansla mezraya hareket eden ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından rahatsızlanan kadına ulaştı. Rahatsızlanan kadın ekiplerce yolun açık olduğu bir noktada bekleyen ambulansa teslim edilerek, hastanın tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.