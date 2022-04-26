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Giriş Tarihi: 26.4.2022 22:49 Son Güncelleme: 26.4.2022 22:51

Bingöl'de 80 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi

İHA
Bingöl’de 80 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülü vaziyette 4 adet düdüklü tencere içindeki toplamda 80 kilo EYP imha edildi. Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 4 farklı noktada bulunan 4 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 80 kilogram ağırlığında EYP düzeneğinin ele geçirildiği belirtildi.

EYP DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Bingöl'de 80 kilo el yapımı patlayıcı imha edildi
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