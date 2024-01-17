Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de ambulans kazası: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 14:30 Son Güncelleme: 17.1.2024 15:01

Bingöl'de ambulans kazası: 6 yaralı

Bingöl'de, olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir ambulans kaza yaptı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de ambulans kazası: 6 yaralı

Erzurum'dan Elazığ'a hasta nakli gerçekleştiren ambulans, Bingöl-Karlıova Karayolu Halifan köyü mevkisinde yoldan çıktı. Erzurum ilinden Elazığ iline hasta nakli gerçekleştiren ambulans aracı, Halifan köyü mevkiinde kötü hava koşullarından kaynaklı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, 2 jandarma personeli, 3 sağlık personeli ve 1 hasta yaralandı. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Kuyuldar, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Bingöl'de ambulans kazası: 6 yaralı
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