Bingöl’de bir kız çocuğunu sudan kurtaran kişi akıntıya kapıldı

Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal (43) ve arkadaşı Mücahit Keser (45) yaşında piknik yapan başka bir ailenin çocuğunun suya girdiğini gördü. Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.

İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kaybolurken, Keser ise kenara çıkmayı başardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tutkal için arama kurtarmalarının başlatıldığı bildirildi.