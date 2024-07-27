Bingöl’de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'de ormanlık ve kırsal alanlarda çıkan yangın, merkeze bağlı Göltepesi ve Gözeler köylerindeki ormanlık alanlarda meydana geldi. Yangının çıkmasının ardından, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İki köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, başka bir yangın Genç ilçesine bağlı Yayla köyündeki kırsal alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu hemen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye hızla intikal eden ekipler, yangını evlere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının ardından bu yangın da söndürüldü.