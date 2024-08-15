Bingöl’de cinayet: Husumetlisi tarafından katledildi!

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada M.T., yanında getirdiği tabancayla Bayar'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bayar'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kaçan M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.