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Giriş Tarihi: 12.1.2024 18:25

Bingöl'de doğal gaz kaçağı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de doğal gaz kaçağından etkilenen 16 kişi tedavi altına alındı.

AA
Bingöl’de doğal gaz kaçağı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaçağı meydana geldi.

Bu sırada lokanta bulunan 16 kişi, sızan gazdan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Gazdan etkilenenler, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından 9 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Devlet Hastanesine gelerek, gazdan etkilenen vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı. Usta, burada yaptığı açıklamada, Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet veren bir esnaf lokantasında doğal gaz kaçağından dolayı zehirlenme olduğunu söyledi.

Zehirlenen vatandaşların hastanede tedavi altına alındığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti, bunlardan 9'unu Diyarbakır'a sevk ettik. Kalan 7 vatandaşımızın da tedavisine Bingöl Devlet Hastanesinde devam ediyor. Bizi sevindiren olay, doğal gaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla ilgileniyor. Diyarbakır'dan aldığımız bilgilere göre de sevk edilen hastaların tedavileri olumlu şekilde devam ediyor."

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Bingöl'de doğal gaz kaçağı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı
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