Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de doktora uygulanan şiddet doktor arkadaşları tarafından kınandı
Giriş Tarihi: 24.2.2022 15:56 Son Güncelleme: 24.2.2022 16:01

Bingöl’de doktora uygulanan şiddet doktor arkadaşları tarafından kınandı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de doktora uygulanan şiddet doktor arkadaşları tarafından kınandı

Bingöl Devlet Hastanesi'nde dün meydana gelen göğüs hastalıkları uzmanı bir doktora uygulanan sözlü ve fiziki şiddet, meslektaşları tarafından yapılan basın açıklaması ile kınandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde dün saat 15.30 sıralarında poliklinikte görev yapan göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Durmaz, 65 yaş üzerindeki bir hastayı muayene ettiği sırada baba ve oğul oldukları belirtilen iki kişi, 'Muayene 5 dakika gecikti' iddiasıyla doktoru darp etti.

Olayın ardından Bingöl Devlet Hastanesi önünde doktorun meslektaşları olayı kınayarak bir basın açıklaması yaptı.

Doktorlar adına basın açıklaması yapan Başhekim Yardımcısı Doktor Çağatay Arif Özkaya, "23 Şubat 2022 tarihinde saat 15.30 sularında hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğinde hasta muayenesi gerçekleştiren hekimlerimizden Uzm. Dr. Ali Durmaz'a yönelik üzücü bir şiddet eylemi gerçekleştirilmiştir. Hepimizi derinden yaralayan bu eylem ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Gün boyu hasta muayenesi gerçekleştiren hekim arkadaşımız, 65 yaş üzeri bir hastayı muayene ettiği sırada bir baba ve oğlu tarafından muayeneleri 5 dakika geciktiği iddiasıyla yaşlı hastanın yanında darp edilmiştir. Hekim arkadaşımız hem fiziksel olarak yaralanmış hem de psikolojik olarak bir çöküş yaşamıştır. Bu saldırı sadece hekim arkadaşımıza değil, fedakârca görevini yürüten tüm sağlık çalışanlarına ve hekim arkadaşımızdan hizmet almayı bekleyen tüm hastalarımıza yapılmış sayılmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir eylemdir. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları her geçen gün artan önemli bir sorundur. Önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin üst düzeye ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanlarına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlıkta şiddet son bulsun." şeklînde konuştu.

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Bingöl’de doktora uygulanan şiddet doktor arkadaşları tarafından kınandı
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