Bingöl’de dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, toplam 8 kilo kubar esrar maddesi, 4915 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ele geçirilirken, "Hakaret" ve "Dolandırıcılık" suçlarından aranan iki kişi de yakalandı. Yapılan operasyonlarda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatılmıştır" denildi.