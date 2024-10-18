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Giriş Tarihi: 18.10.2024 11:03 Son Güncelleme: 18.10.2024 12:01

Bingöl'de dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı

Bingöl’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan iki kişi yakalandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu başarılı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, toplam 8 kilo kubar esrar maddesi, 4915 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ele geçirilirken, "Hakaret" ve "Dolandırıcılık" suçlarından aranan iki kişi de yakalandı. Yapılan operasyonlarda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

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Bingöl'de dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı
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